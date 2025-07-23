四方田修平監督J1横浜FCは23日、四方田修平監督（52）の解任を発表した。チームは5勝4分け15敗の勝ち点19で、J2降格圏の19位と低迷している。後任は三浦文丈コーチ（54）が昇格した。四方田監督は就任1季目の2022年にJ1昇格へ導いたが、23年は18位で降格。昨季はJ2で2位となり、再びJ1に昇格させた。「J1残留という大きな期待の中でなかなか勝ち点を積み上げられず、今季は皆さんを笑顔にさせられなかったことが大変申し訳なく