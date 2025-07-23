◆米大リーグドジャース―ツインズ（２２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５〜２７日（日本時間２６〜２８日）の敵地・レッドソックス戦で登板しないことが明らかになった。２２日（同２３日）の試合前会見でロバーツ監督が明かしたもので、２３年ＷＢＣで共闘した吉田正尚外野手（３２）との“直接対決”はお預けとなりそうだ。指揮官は「（Ｒソックス戦で）