１８、２０年のＪＲＡ年度代表馬に輝き、史上最多の芝Ｇ１・９勝を挙げたアーモンドアイの２番子となるプロメサアルムンド（牡２歳、美浦・国枝栄厩舎、父モーリス）が７月２３日、デビューに向けた１週前追い切りで上々の動きを見せた。美浦・Wコースで僚馬を追走する形から、６ハロン８２秒４―１１秒４の馬なりで約１馬身先着。８月３日の新潟・新馬戦（芝１６００メートル）に向けて、順調な仕上がりをアピールした。国枝