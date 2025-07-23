◆米大リーグフィリーズ４―１レッドソックス（２２日・米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２２日（日本時間２３日）、敵地のフィリーズ戦で「６番・ＤＨ」に入り３打数無安打に終わった。２試合ぶりに先発した吉田だったが、左腕サンチェスに翻弄（ほんろう）された。二ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ。シンカーとスライダーにやられた。右肩手術から復帰した吉田は９