『ちゃんぺんとママぺんの平凡だけど幸せな日々』（お腹すい汰/KADOKAWA）第23回【全25回】【漫画】『ちゃんぺんとママぺんの平凡だけど幸せな日々』を第1回から読むどんなに疲れて帰っても、家族の笑顔が癒してくれるからまた明日も頑張れる…。ふわふわまんまるで頑張り屋な「ちゃんぺん」と、やさしくて頼もしい「ママぺん」が織りなす、ほんわか親子の日常。特別なことは何もないけれど、小さな幸せがぎゅっと詰まった毎日に