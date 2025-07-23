エムエルジェイは、米国発の高品質フロアマットブランド「FLEXTREAD(フレックス・トレッド)」と日本国内販売の契約を締結し、2025年7月より、同社のECサイト・楽天市場・Amazonにて正規販売を開始しました。 エムエルジェイ「FLEXTREAD デザイン・フロアマット」  ■製品概要商品名： FLEXTREAD デザイン・フロアマットフロント2枚セット、FR4枚セット対応車種： JEEPラングラー JL／グラディエーター JT(フロン