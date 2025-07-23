バンダイは、『ウルトラマンティガ』より「ウルトライドクロニクル ガッツウイングゼロ／ガッツウイングEX-J」(5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「ウルトライドクロニクル ガッツウイングゼロ／ガッツウイングEX-J」(5,500円)「ウルトライドクロニクル ガッツウイングゼロ／ガッツウイングEX-J」は、1996年