【モデルプレス＝2025/07/23】嵐の櫻井翔と有吉弘行がMCを務める『櫻井・有吉THE夜会』（TBS／毎週木曜よる10時〜※24日はよる9時50分〜）が、7月24日に放送。嵐のメンバー・松本潤がVTRゲストとして登場し、櫻井と同局で24年ぶりの2人旅を届ける。【写真】櫻井翔の紅白差し入れ「嵐愛が詰まってる」と話題◆松本潤「櫻井・有吉THE夜会」VTRゲストに登場同番組は、MCの櫻井と有吉が同じ価値観を持つ人気芸能人たちをゲストに招き、