『KOSOL(コーソル)』は「KOSOL パウダースティック レモンテイスト」を発売しました。 KOSOL「パウダースティック レモンテイスト」  内容量：30包入り／15包入りトライアルセットも同時発売価格：30包 4,980円(税込)／15包 1,980円(税込) 『KOSOL(コーソル)』は「KOSOL パウダースティック レモンテイスト」を発売。この商品は、無添加・国内産原料を使用し、毎日つづけたくなる飲みやすさを追求。爽やかな