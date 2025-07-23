本拠地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地ツインズ戦に「2番・投手兼DH」で先発出場。投手としては3回4安打3奪三振1失点、打者としては35号2ランを含む4打数1安打2打点で5-2の勝利に貢献した。開幕から「1番」に座ってきたが、ここ2試合は「2番」に。打順変更について米記者から問われた大谷の返答にファンから驚きの声が上がっている。サラっと言ってのけた。試合後の囲み取材。