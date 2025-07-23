吉祥航空は、神戸〜南京線を大幅に減便する。現在は1日1往復を運航しており、これを6月21日から9月25日までと10月9日から25日までの火・木・土曜と、7月28日から8月27日までの月・水曜を減便する。運航計画の調整を理由としている。同路線は4月18日の神戸空港国際化にあわせて開設していた。吉祥航空はこの他に、神戸〜上海/浦東線を6月に6往復欠航すると発表している。■ダイヤHO1508神戸（16：00）〜南京（17：30）HO1507南