23日午前10時21分ごろ、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、土浦市、石岡市、取手市、つくば市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、それに桜川市です。【各地の震度