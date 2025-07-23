好書好日ポッドキャスト「本好きの昼休み」では「NY本読み事情」と題した特集で、ニューヨーク在住12年のライターCOOKIEHEADさんをお迎えし、現在はNYを拠点に活動するライター篠原諄也と、書店、図書館、書籍、日本文学などの現地事情を語り合いました。初回はNYの街を彩る個性的な独立系書店を4店紹介します。なぜネットの時代に独立系書店が活発なのか、その背景も聞きました。（文：篠原諄也文・写真：COOKIEHEAD）インタ