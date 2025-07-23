Ray9·î¹æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é♡Ray9·î¹æ¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ªº£·î¤â¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤ê¤è¤¤»¨»ï¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼µ­¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤Í♡º£·î¤ÎPresentFINGER SUIT¡Ê¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡¼¥Ä¡Ë¤Î¡Ö¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨¤ª¤·¤ã¤Ê¿å¸÷¥Í¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡×TWICE¤Î¥Ê¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º♡▷3ÅÀ¤ò¥»¥Ã¥È