２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（３万９７７４円９２銭）に比べて１２００円超上昇した。４万１０００円台を推移している。米国のトランプ大統領がＳＮＳへの投稿で、日本との関税交渉で合意したと発表。「相互関税」を当初公表の２５％から１５％に引き下げるとしたほか、輸入自動車への関税も１５％に下がると伝わり、東京市場では自動車株など輸出関連銘柄を中心に買い注文が優勢となっ