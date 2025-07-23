¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¹ÅìÆüËÜÊüÁ÷(khb)¤ÎÆâÅÄÍ­¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î?¤Ô¤¿¤Ô¤¿?¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£½µ¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤ÏÀèÆü¡Ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î½Õ¤Ë²¿Ãå¤«Ãå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯Çã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£