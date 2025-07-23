【本日の見通し】ドル安継続を意識、通商交渉なども警戒 今週は目立った米指標発表予定がなく、市場は各国の対米通商交渉の動向などをにらみながらの展開。日米もこれまでに赤沢再生相がベッセント財務長官と会談を行っているが、8月1日までの具体的な合意は難しいのではとの思惑もあり、警戒感が広がっている。通商交渉の動向を受けて石破首相も進退を示す方針を見せており、政治的な混乱への警戒もあって、日本売りの