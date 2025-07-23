ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹­À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤è¤ê¡¢ºÇ¿·±ÇÁü¤È¤Ê¤ëËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£²­Æì¤Çµ¯¤­¤¿¥³¥¶Ë½Æ°¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÂçÇ÷ÎÏ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î¶«¤Ó¡¢¥³¥¶Ë½Æ°¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡ØÊõÅç¡ÙËÜÍ½¹ðÎò»Ë¤Î±¢¤ËËä¤â¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²­Æì¤Î¿¿¼Â¤òÉÁ¤­ÀÚ¤Ã¤¿¡¢¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¡£ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬ÆóÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢19