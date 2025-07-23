7·î25Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ40¼þÇ¯²ÆSP¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¤È»³ÅÄÍµµ®¤¬½é½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ40¼þÇ¯²ÆSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄé¿¿°ì¡õ»³ÅÄÍµµ®±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄé¿¿°ì¤È»³ÅÄÍµµ®¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È»³ÅÄ¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¾®·ª½Ü¤ÈÆ£¸¶ÎµÌé¤ËÌëÃæ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»³ÅÄ¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤éÁ´³Û»ÙÊ§¤¤¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤·¤¿