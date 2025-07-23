昨夏、ドイツが誇る世界的強豪のバイエルン・ミュンヘンに加入した日本代表DF伊藤洋輝。26歳の大型ディフェンダーは、開幕前に中足骨骨折で長期離脱を余儀なくされると、復帰後に再度骨折する悲劇に見舞われ、8試合計282分ほどしかプレーできずにシーズンを終えた。そうしたなか、『Bild』は、「伊藤に希望の光が差した！」と伝えていた。現地火曜、再手術から4か月を経て、初めて練習場でジョギングを行ったという。リハビリ担当