結成25周年イヤーを迎えたdeadmanが7月21日、東京・SHIBUYA DIVEにて<TOUR 2025「to be and not to be-cyan blue-」>の初日公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。 長い空白期間を超えて蘇ったdeadmanは、結成25周年となる2025年、過去最高の忙しさを見せている。年明けからツアーが続き、新たなレコーディングを終え、会場と通販限定販売EPを携えて始まるのが今回のツアー<to be and not to be -cyan b