½÷Í¥¤ÎÍÕ·îÎ¤½ïÆà¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¥¹¥ê¥à¤Ê¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»²±¡Áª¡¢ÌÌÇò¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È£²£°Æü¤ÎÁªµó¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤¢¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¡¼¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¼ê¤ò¤Õ¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡££··î£±£±Æü¤Ë£µ£°ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤é¿­¤Ó¤ëÏÓ¤Ï¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖºÙ¤¤Ä¶Èþ¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ñ¤¢¤¶¡Á¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤á¤Ã