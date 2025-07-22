Á°IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¤¬¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ï¡¢6·î8Æü¤ËWBC¡¦IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÅý°ìÀï¤ÇÃæÃ«½á¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢6²ó½ªÎ»¸å¤Ë±¦¸ªÃ¦±±¤Ç´þ¸¢¡£²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤ËÉé¤±¤¿¤é¼­¤á¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃæÃ«Àï¤Ç¤Ï2²ó¡¢3²ó¤ÈÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤Ç½ª¤ï¤ë