そらる×まふまふによるAfter the Rainが、3DAYSワンマンライブを神奈川県・ぴあアリーナMMにて開催することを発表した。 After the Rainのワンマンライブは、2024年8月にLaLa arena TOKYO-BAYで実施されて以来1年3ヶ月ぶりとなるが、3日間ともに『初尽くし』での公演開催の発表となった。 まず1日目は<After the Rain Live 2025 〜After Halloween Night Party〜>と銘打ち、1日遅れのハロウィンライブを11月1日(土)に初開催す