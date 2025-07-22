Åìµþ¡¦Î©Àî¤Ç¡¢70¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÂç¹ÔÎó!ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥³¡¼¥ó¤âÂçÃÀ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ë¤Î¤¬ËÜ¾ìÎ® ¥¤¥®¥ê¥¹¼°¤Î¤¿¤·¤Ê¤ßÊý½Ð¿åËã°á¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¡Ö°ËÀªÃ°Î©ÀîÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó&TEA¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ 2025¡×¤ò7·î27Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü¤âÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÅÁÅý¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£70¤Î¥Ö¥é