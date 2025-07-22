¥Õ¥ê¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤­¥¹¥«¡¼¥È½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â(43)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ë¡Ö²¿ºÐ¤è!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Æ¤Î¿·ºî Âè»°ÃÆ!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¤é¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÎº¡¦Torico¡×¤Î¿·ºî¥³¡¼¥Ç¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¡£¥Õ¥ê¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤­¥¹¥«¡¼¥È¤È¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¡Öº£²ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÏÂç¤­¤Ê¥µ¥¤¥º¤âºî¤Ã¤¿¤è!¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£      Ç¯Îð¤ò´¶