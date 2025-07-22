»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë12¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤¬21Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤ÎÂè°ìÂÎ°é´Û¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«Ëë¤·¤¿¡âME Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡ØWe want to find ¡È¥«¥Õ¥§ÜÛ±à¡É¡Ù¡£½éÆü¤«¤éÌó1¤«·îÈ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢21Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤ÏÃëÌë¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡È³¤¤òÉñÂæ