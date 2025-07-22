Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ù¤Î¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¡¢9·î4Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í½¹ðÊÔ¤È¥­ー¥¢ー¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ù¤Ï¡È»þÂå¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìºî¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌþ¤·¡É¤òÉÁ¤¯»î¤ß ¥É¥ïー¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉÁ¤­½Ð¤¹ËÜºî¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ëÆî¤ÎÅç¡È¥Ý¥±¥â¥ó¥ê¥¾ー¥È¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·ÊÆ¥³¥ó¥·¥§¥ë