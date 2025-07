Skoop On Somebodyが、ビルボードライブツアー『Skoop On Somebody Discotique Nite 2025』を10月に開催する。 (関連:Skoop On Somebody、温かな雰囲気の恒例クリスマスライブレポクワイアをバックに壮大な歌唱も) 本ツアーは、10月3日に大阪公演、10月10日に東京公演、10月18日に横浜公演が予定されており、それぞれ1日2回公演にて開催される。本ツアーで披露されるのは、東京では初となるス