¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¥Ð¥ó¥É ¼«Çú¤¬¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤ÎÀ­Íß¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤ò7·î23Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ø¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡Ù½Ð±é¤Î¼«Çú¡¢¡Ö·¯¤ÎÀ­Íß¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡Ë 7·î27Æü¤Ë¤Ï¡ÖROOKIE A GO GO¡×ÏÈ¤Ë¤Æ¡ØFUJI ROCK FESTIVAL¡Æ25¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¼«Çú¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡õ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢The Strokes¡ØRoom on Fire¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëµÈ²¬½Ó°ì¤¬