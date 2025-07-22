ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤Ç¸ûÎ±Ãæ¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï58ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï7·î22Æü¸áÁ°7»þº¢¡¢ÂÞ°æ·Ù»¡½ð¤ÎÎ±ÃÖ»ÜÀß¤Ç°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å1»þº¢¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤Ï7·î20Æü¤Ë´ïÊªÂ»²õ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢21Æü¤Ë¸¡»¡¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï»àË´¤¹¤ëÁ°Æü¤ÎÌë