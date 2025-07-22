Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ±¤ÎÇº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÇòÈ±¡£¥«¥éー¤Ç±£¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÇòÈ±¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ø¥¢¡×¤ËÃíÌÜ¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬ÇòÈ±¤ò¤Ü¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤äÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í½÷À­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ø¥¢¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Èº¹¤Î¤Ä¤¯¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£ ¾åÉÊ¤ÊÌÓÎ®¤ì¤¬°ú¤­Î©¤Ä¥Ï