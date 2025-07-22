ÇµÌÚºä46 ÇµÌÚºä46¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¡Ê7·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½äÎé¡×´ë²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖSame numbers¡×¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ì´îÍÚ¹á¤¬8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡Ö8¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿½÷¡×¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½äÎé¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢7·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´§ÈÖÁÈ¡ÖÇµÌÚºä¹©»öÃæ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µÆü