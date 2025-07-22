ÅìµþÅÔÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¤Î»²±¡Áª³«É¼½ê¤Ç¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë»÷¤»¤¿µ¶Êª¤Î»æ38Ëç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢»æ¤Ë¤ÏÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞÌ¾¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÅêÉ¼»þ¤Ë°Õ¿ÞÅª¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢¸øÁªË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÁª´É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÁªµó¶è´ØÏ¢¤Î10Ëç¤ÈÈæÎãÂåÉ½´ØÏ¢¤Î28Ëç¡£ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂç¤­¤µ¤È¿§¹ç¤¤¤À¤¬¡¢»æ¼Á¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£38Ëç¤ÏÌµ¸úÉ¼