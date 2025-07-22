ÆÈ¿È½÷À­¤¬¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±¡¡£¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤ò¿Æ¤ËÍê¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë!?Èá¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¤¬¤ó¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿½÷À­¤¬ÉÂ±¡¤ÇÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¥ï¥±¡¿¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡£¡Ê1¡Ëº£¤Þ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î½©»³¹ÈÍÕ¤Ï¡¢¾®Ãæ¹âÂç¤È¡Ö¼«¸Êµ¾À·¤¬ÈþÆÁ¡×¤ò¹»·±¤È¤¹¤ë½÷»Ò¹»½Ð¿È¡£¿¦¶È¤¬CA¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÁê¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¯¥»¤Ë