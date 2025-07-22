¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¡Ê30Æü¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ§´ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½äÎé¡×´ë²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌ³¤Æ»¤Ç³«Ëë¡ª¡Ø¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ù½éÆü¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖSame numbers¡×¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ì´îÍÚ¹á¤¬8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡Ö8¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿½÷¡×¤ò¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê½äÎé¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î