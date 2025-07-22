ÃË»Ò9¡¢10°Ì·èÄêÀïÆüËÜ¡½¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤ëÅÏÊÕ¡á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¿å±Ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè12Æü¤Ï22Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡ÊAS¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÊTR¡Ë·è¾¡¤ÇÆüËÜ¡ÊÁê¹â¡¢Æ£°æ¡¢Èæ²Å¡¢ÀîÀ¥¡¢¾®ÎÓ¡¢·§Ã«¡¢º´Æ£¡¢ÇòÇÈÀ¥¡Ë¤Ï282.4134ÅÀ¤Î4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¿åµåÃË»Ò¤ÎÆüËÜ¤Ï9¡¢10°Ì·èÄêÀï¤Ç¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢16¡½16¤«¤é¤Î¥Ú