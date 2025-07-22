¥µ¥Ã¥«ーJ2¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎÁª¼ê¤¬7·î22Æü¡¢ÀÅ²¬¿·Ê¹SBS¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢¥·ー¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬¿·Ê¹SBS¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎÀîÅç±Ê»ÌÁª¼ê¤ÈÇÜ°æ¸¬Áª¼ê 22Æü¤ËÀÅ²¬¿·Ê¹SBS¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎÀîÅç±Ê»ÌÁª¼ê¤ÈÇÜ°æ¸¬Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¥¸¥å¥Ó¥í¤Ï¸½ºß¥êー¥°7°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Î2°Ì¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¶Ï¤«¤Ë3¡¢¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤­ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀîÅçÁª