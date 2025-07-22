¤ª¤È¤È¤¤¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÉÙ»³Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎÄíÅÄ¹¬·Ã¤µ¤ó¤¬¼«Ì±ÅÞ¡¦¸½¿¦¤ÎÆ²¸ÎÌÐ¤µ¤ó¤òÇË¤ê½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤ª¤è¤½8000É¼¤ÎÂçÀÜÀï¡£¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¥·ー¥ó¤ò17Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¡¢¥Ð¥ó¥¶ー¥¤¡ª¡×ÄíÅÄ¹¬·Ã¤µ¤ó¡Ê¹ñÌ±¡¦¿·¡Ë¡ÖµÕÅ¾¤Î²Æ¤ò¡¢À®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¾å»ÔÄ®½Ð¿È¤ÎÄíÅÄ¹¬·Ã¤µ¤ó¤Ï57ºÐ¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ä¥¢