¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤¬¡¢7·î23Æü¤Ë2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray & DVD¡Ø2nd ONE-MAN LIVE ¡ÈÑÛ²»¤ÎÍý¡É¡Ù¡Ø3rd ONE-MAN LIVE ¡ÈÒöÓ¬¤ÎÁÕ¡É¡Ù¤è¤ê¡¢2¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÆ±»þ¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢¡¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê Æ°²è ¤Þ¤º1¶ÊÌÜ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø2nd ONE-MAN LIVE ¡ÈÑÛ²»¤ÎÍý¡É¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¶õÇò¤È¥«¥¿¥ë¥·¥¹¡×¡£¡Ø2nd ONE-MAN LIVE ¡ÈÑÛ²»¤ÎÍý¡É¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºÇ½ªÏÃ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢