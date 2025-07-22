7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢22Æü¡¢ÅöÁª¼Ô¤é¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©Ä£¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¼øÍ¿¼°¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎÁªµó¶è¤ÎÅöÁª¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²À¯¡¦¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï·çÀÊ¡ËÄê¿ô4¤ËÂÐ¤·¤Æ14¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿°¦ÃÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò°Ý»ý¤·¤¿°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¼º¤¤¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦¿ùËÜ½ã»Ò¤µ¤ó(47)¤¬ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±¡¦¿åÌî¹§°ì¤µ¤ó¡§¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤ò¹ñ