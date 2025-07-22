XG¤¬¡¢2025Ç¯8·î30Æü¡¢31Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Øa-nation 2025¡Ù¤Î½éÆü¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§XG¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¡È¥º¥Ã¥«¥¾¡É¤Ç¤¹¡ª¡×HINATAÄ¾É®¤ÎÃ»ºý¤Ë½ñ¤¯¡Ø¥³ー¥Á¥§¥é¡Ù¤Î¼¡¤ÎÌÜÉ¸¡Ë ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢XG¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØCoachella Valley Music and Arts Festival¡Ù°ÊÍè¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï7·î25Æü18»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È