夏休みに入り、どこに出かけようか迷っている人も多いのではないでしょうか。名古屋の栄エリアでは、明日から様々なイベントを同じ時期に行おうというんです。その狙いとは? 【写真を見る】名古屋・栄で14のイベントを同時期開催「POP IS YOU SAKAE」街の“回遊”目指し… 7月23日~8月17日まで きょう、セレモニーが行われたのは、栄の街をもっと回遊してもらおうというプロジェクト「POP IS YOU SAKAE」。7月23日