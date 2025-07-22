7·î20ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áªµó¤Ï¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¡£Èó²þÁªµÄÀÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢½°»²Î¾µÄ±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢²þÁª1µÄÀÊ¤«¤éÁªµó¶è7µÄÀÊ¡¢ÈæÎãÂåÉ½7µÄÀÊ¤Î·×14µÄÀÊ¤ËÂçÌö¿Ê¤·¤¿¤Î¤¬»²À¯ÅÞ¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÄê¿ô7¿Í¡Ê·ç°÷¤Ë¤è¤ëÊä½¼µÄ°÷´Þ¤à¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ32¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¤µ¤ä»á¤¬É¼¿ô³ÍÆÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã