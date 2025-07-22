¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·Ç®Àï¤¬Â³¤¯¡¢¹â¹»Ìîµå²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶­¡£¤­¤ç¤¦22Æü¤Ï½à¡¹·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ½à¡¹·è¾¡ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤Ï¡¢µîÇ¯½àÍ¥¾¡¤ÎÂè5¥·ー¥É¾ÀÆîÂÐ¤ª¤È¤È¤·½àÍ¥¾¡¤ÎÂè4¥·ー¥É¼¯²°Ãæ±û¡£ »î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï2²ó¥¦¥é¡¢¾ÀÆî¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Êー¤òÃÖ¤­ÀèÈ¯¤Î¸¤·¦¡£ ¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ë¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯²¼ÃÓ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£