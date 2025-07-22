°¦ÃÎ¸©ÈþÉÍÄ®¤Ç7·î22Æü¡¢Î¦¾åÍÜ¿£¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Õ¥°¤Î»î¿©²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯4·î¤ËÈþÉÍÄ®¤Ë´°À®¤·¤¿¥×¥é¥ó¥È¤ÇÎ¦¾åÍÜ¿£¤·¤¿¥È¥é¥Õ¥°¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢À®Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å²¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤ÌÌÍÜ¿£¤Î¥È¥é¥Õ¥°¤è¤ê¤â»ÝÌ£À®Ê¬¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤¬Ë­ÉÙ¤ÇÈèÏ«²óÉü¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¾åÉÊ¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹­¤¬¤ê¤Þ