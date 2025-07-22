NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡ÈÌ¾¾ìÌÌ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï7·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè81ÏÃ¡£Åìµþ¤ËÎ¹Î©¤Ä¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ë¡¢°ÊÁ°Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤¤¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÂ£¤í¤¦¤È¡¢¤Î¤Ö¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡£½Ð¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¡×¤È¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÅÏ¤¹¤È¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿±©Â¿»Ò¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡×¤È¡¢¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²È¤ò½Ð¤¿¸å¤Ç¡¢¿ó¤¬