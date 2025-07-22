7·î19Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ë±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹­À¥¤¹¤º¤À¡£Æ±Æü¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÂåÉ½¡Ö¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Á°¶¯²½»î¹çÆüËÜ¡ß¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹­À¥¤µ¤ó¤Ï8·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ØFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ð¥¹¥±SP¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï5Æü¤È19Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëËÜÀï¤Ç¤âÃæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¤Ç¤¢¤ë19°Ì¤Ë¿©