¥¯¥í¥¢¥Á¥¢1Éô¥Ï¥¤¥É¥¥¥¯¡¦¥¹¥×¥ê¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÏJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø24sata¡Ù¤Ï21Æü¡¢¥Ï¥¤¥É¥¥¥¯¤Î¸µ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¤Î¤â¤È¤ËÆüËÜ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤­¡¢¡Ö¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥Ï¥¤¥É¥¥¥¯¤òµî¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬°ÜÀÒ¶â150Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2²¯5