Æâ³ÕÉÜ¤¬Æþ¤ëÄ£¼Ë¡á9Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ³ÕÉÜ¤Ï22Æü¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤ÎÈ¯É½»þ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤¬¼è¤ë¤Ù¤­ÂÐ±þ¤ò¼¨¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê»Ø¿Ë¡Ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤ËÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡Ë¤ò½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ÉÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤¿Îã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂÐ±þÎã¤ò»Ø¿Ë¤Ë½ñ¤­²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Î¸¡Æ¤¤òÃ´Åö¼Ô¤é¤ËÂ¥¤¹¡£¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿Âçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò